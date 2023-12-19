Bloomberg отметил опасность дронов ХАМАС для Израиля

Израильские волонтеры приступили к разработке стартапов для противостояния угрозе БПЛА из Газы, передает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Беспилотники радикального палестинского движения ХАМАС по-прежнему представляют серьезную угрозу для израильских высокотехнологичных систем ПВО. С таким утверждением выступило агентство Bloomberg.

По его данным, в день нападения ХАМАС выяснилось, что израильские системы ПВО не способны перехватывать многочисленные небольшие и маневренные цели, а единственная система, которая могла бы противостоять дронам, находилась на границе с сектором Газа и еще не была принята на вооружение. Эта система должна была пройти заключительные этапы испытаний в октябре, однако разработчики не успели сделать это до нападения: теперь элементы ПВО размещают на израильских боевых машинах, вдоль границы с палестинским анклавом и рядом со стратегическими объектами. Система разработана компанией Sentrycs и способна обнаруживать и подавлять дроны на расстоянии нескольких километров.

Израильские волонтеры приступили к разработке стартапов для противостояния угрозе БПЛА из Газы, передает агентство. Один из проектов новых систем оповещения, который сейчас находится на стадии полевых испытаний, позволит использовать камеры и аудиосистемы двух мобильных телефонов для сканирования воздушного пространства в поиске дронов и для предотвращения их внезапных атак. Армия обороны Израиля в ноябре также получила оптические прицелы SmartShooter, которые позволяют повысить точность стрельбы по движущимся мишеням.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.