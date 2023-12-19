Грузия сохранила позицию по "евросписку Магнитского" и не присоединилась к нему

В то же время Тбилиси поддержал продление санкций в отношении КНДР и Приднестровья

ТБИЛИСИ, 19 декабря. /ТАСС/. Грузия придерживается своей позиции относительно так называемого европейского списка Магнитского и не присоединилась к решению Совета ЕС о его очередном продлении. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

"Грузия в отношении указанного документа ("евросписка Магнитского" - прим. ТАСС) сохранила существующую в последние годы практику, о чем проинформированы наши партнеры. В целом, статистика присоединения [Грузии] к заявлениям ЕС в последний год выросла существенно - на 50%", - говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается, Грузия как кандидат в члены Евросоюза в то же время поддержала продление санкций в отношении КНДР и Приднестровья.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС 4 декабря продлил на год существующие санкции так называемого европейского списка Магнитского - рестрикций, которые Брюссель вводит по обвинению в "серьезных нарушениях прав человека". По его словам, к решению организации присоединились 11 не входящих в ЕС стран, включая Молдавию, Украину, Армению и Азербайджан.