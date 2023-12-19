В Белоруссии возбудили дело по обвинению трех жителей Минска в реабилитации нацизма

По данным Следственного комитета страны, мужчина создал Telegram-чат и добавил в него двух своих знакомых, которые после начала СВО в нем втроем оскорбляли и дискредитировали русских

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по обвинению в реабилитации нацизма, возбуждении социальной вражды и оскорблении президента Белоруссии заведено в отношении трех человек, которые заключены под стражу. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

"За реабилитацию нацизма в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 130-1 (реабилитация нацизма) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отметили в следственном ведомстве.

По информации СК, в действиях мужчин также усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Беларусь, по ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента Республики Беларусь), ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и ч. 1 ст. 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной вражды и розни по признаку национальной принадлежности).

Представители следствия проинформировали, что в ходе расследования уголовного дела экстремистской направленности минские следователи столкнулись с группой радикалов, которые "не только совершили преступления против национальной безопасности нашей страны, но и несколько лет распространяли и популяризировали идеологию нацистских преступников". Согласно материалам дела, в начале 2022 года 32-летний мужчина создал Telegram-чат и добавил в него двух своих знакомых (33 и 34 года), которые в последующем стали самыми активными его участниками. "После начала специальной военной операции в Украине переписка приобрела радикальный окрас. Трое единомышленников активно обсуждали ее начало, оскорбляли и всячески дискредитировали русских, призывали к агрессии и насилию к представителям указанной национальности, возбуждая ненависть и разжигая национальную вражду и рознь", - отметили в Следственном комитете Белоруссии.