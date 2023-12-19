Эксперт: расширение БРИКС зависит от выбора между экономическим или политическим вектором

Программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов подчеркнул, что ряды участников организации в любом случае будут пополняться в будущем

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Скорость дальнейшего расширения БРИКС зависит от того, какой вектор сотрудничества в объединении станет приоритетным: экономический или политический. Такое мнение выразил программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов в ходе дискуссии, приуроченной к председательству России в БРИКС в 2024 году.

Барабанов подчеркнул, что ряды участников организации в любом случае будут пополняться в будущем. "Здесь есть тоже, на мой взгляд, два измерения. Одно измерение - если БРИКС действительно будет углублять экономическое сотрудничество, будет создавать и оптимизировать систему расчета в национальных валютах. Тогда это клуб заинтересованных стран, и тогда, объективно, чем меньше стран в этом клубе, тем лучше, тем легче добиться каких-то экономических целей", - отметил эксперт.

По его словам, с другой стороны, если посмотреть на БРИКС как на инструмент "символической, ценностной политики", то можно увидеть, что большое число заявок с просьбой вступить в БРИКС было получено после 24 февраля 2022 года. "Что, с одной стороны, можно воспринимать как некий парадокс, а с другой стороны, в условиях обострения геополитического конфликта стран глобального Юга, все большее их число решило объединять свои усилия. То есть и с этой точки зрения, с точки зрения символической политики как общей платформы глобального Юга или глобального "не Запада", чем больше стран в БРИКС, тем лучше, тем представительней это будет", - сказал Барабанов.

По словам эксперта, эта тема будет в повестке следующего саммита БРИКС, или "по крайней мере в обсуждении президентов и министров иностранных дел".