ЕС обсуждает с партнерами "международный ответ" на действия хуситов в Красном море

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Евросоюз обсуждает с партнерами "международный ответ" на ситуацию в Красном море в свете атак со стороны йеменских мятежников из движения "Ансар Аллах" (хуситов). Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Это одна из наших обеспокоенностей, и мы обсуждаем ситуацию со странами-членами и нашими партнерами. Это международная проблема, которая требует международного решения. Дискуссии идут сейчас, чтоб оценить, как адаптировать это неприемлемое поведение хуситов", - сказал он.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. После участившихся случаев нападения на суда некоторые компании, в том числе французская транспортная группа CMA CGM и датская судоходно-логистическая корпорация Maersk, заявили о приостановке перевозок по Красному морю.