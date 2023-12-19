ЕС отказался комментировать отсутствие списка жертв в Буче из-за "стандартов юстиции"

Евросоюз поддерживает национальные и международные усилия, чтобы привлечь всех ответственных к ответу, эти процессы требуют соблюдения международных процессуальных стандартов и прав жертв, отметил официальный представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Внешнеполитическая служба ЕС не может комментировать факт отсутствия списка имен погибших в Буче, поскольку расследование не завершено и необходимо соблюдать права жертв. Об этом заявил ТАСС официальный представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ ждала начала расследований событий в Буче, в которых Киев обвиняет Москву, однако даже не получила список погибших. Источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что такого списка не существует.

"Эта резня все еще расследуется Международным уголовным судом (МУС), Украиной и другими структурами, и мы, это общее правило, не комментируем продолжающиеся расследования", - заявил Петер Стано в ответ на вопрос ТАСС, получил ли Евросоюз список имен погибших в Буче.

"Евросоюз поддерживает национальные и международные усилия, чтобы привлечь всех ответственных к ответу. Эти процессы требуют соблюдения международных процессуальных стандартов и прав жертв. В юстиции нет сокращенных путей, процесс должен быть проведен в соответствии с высочайшими стандартами и потребует времени для своего завершения", - добавил представитель ЕС.

Отсутствие обсуждений

При этом источник ТАСС в Брюсселе подтвердил, что поименного списка так называемых "жертв Бучи" не существует. Он добавил, что эти события не обсуждалась в институтах ЕС после первой волны сообщений в СМИ весной 2022 года.

"Мы до сих пор не имеем никакой информации о том, что действительно произошло в Буче, хотя с этого момента прошло уже больше полутора лет. Эта тема более никогда не обсуждалась в институтах ЕС после того, как прошла первая волна сообщений в СМИ. Нет информации ни о ходе расследования, ни о личностях жертв несмотря на то, что Евросоюз еще в 2022 году способствовал отправке на Украину миссии Евроюста для содействия расследования "военных преступлений", главным образом в Буче", - отметил дипломат.

Требование России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале в понедельник заявил, что Россия ждала начала расследования после событий в Буче, хотя бы получения списка имен погибших, но ничего не было сделано.

"Мы ждали расследования, потому что такое преступление без расследования не могло обойтись. Мы запросили [расследование], соответственно, у тех, кто помогал украинцам обнаружить эти тела. Ничего нам никто не говорил, - отметил Лавров. - Я уже призвал (на заседании Совета Безопасности ООН в сентябре 2022 года - прим. ТАСС) к авторитету генерального секретаря [ООН] Антониу Гутерриша, попросив его употребить этот авторитет для того, чтобы хотя бы получить имена тех, чьи тела были продемонстрированы в Буче. Ничего не последовало".

"Фейковая атака"

Весной 2022 года западные СМИ распространили ролики из Бучи, на которых запечатлены погибшие люди, эти издания утверждали, что на видео показаны свидетельства "преступлений" РФ. Минобороны России в начале апреля того же года опровергло обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а так называемые свидетельства преступлений появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче "фейковой атакой".

В апреле 2022 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в Буче Киевской области по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он отметил, что Министерство обороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило в западных СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.