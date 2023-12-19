Высокий суд Лондона рассмотрит последнюю апелляцию Ассанжа на экстрадицию в США в феврале

Как отмечается, в случае положительного решения, защита основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа получит возможность оспаривать в британских судах его выдачу в Соединенные Штаты

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Апелляция основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа на экстрадицию в США будет рассмотрена Высоким судом Лондона 20-21 февраля следующего года. Об этом сообщила в соцсети X (ранее Twitter) коалиция общественных деятелей по защите Ассанжа под названием Defend Assange Campaign, заметив, что эта апелляция может стать для 52-летнего австралийца последней в британских судах.

Как отмечается, заседание пройдет под председательством двух судей. По требованию защиты австралийца они проведут оценку вердикта, вынесенного в июне их коллегой, судьей Высокого суда Лондона Джонатаном Свифтом. Он отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов Ассанжа на ордер об экстрадиции австралийца из Великобритании в США.

В случае, если эта апелляция окажется успешной, защита Ассанжа получит возможность оспаривать в британских судах его выдачу в Соединенные Штаты. В противном случае они лишатся такого инструмента. Одной из последних возможностей воспрепятствовать передаче основателя WikiLeaks в США при таком сценарии может оказаться обращение в Европейский суд по правам человека.