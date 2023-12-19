СМИ: почти 40% опрошенных французов выступают против продолжения помощи Украине

Согласно опросу соцслужбы Cluster17, 32% респондентов считают, что ни одна из сторон конфликта не выйдет победителем

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Около 40% жителей Франции высказались за сокращение или прекращение помощи Киеву. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Cluster17 по заказу журнала Le Point.

39% опрошенных выступили против дальнейшей поддержки Украины, причем 20% участников исследования считают необходимым полностью прекратить эту помощь. 19% респондентов высказались за ее постепенное сокращение.

Что касается дальнейшего развития ситуации, 34% опрошенных считают возможной победу России, тогда как 20% не исключают, что Украина сможет одержать верх. 32% респондентов полагают, что ни одна из сторон не выйдет победителем из конфликта.

Число французов, высказывающихся против оказания поддержки Киеву, за последние полгода выросло. Согласно опросу социологической службы Ifop, в июле 2023 года доля жителей республики, выступающих против военной помощи Украине, составляла 26%.

В последнее время в западных СМИ стала нередко подниматься тема усталости партнеров от украинского конфликта и углубляющихся разногласий с Киевом на фоне отсутствия реальных успехов в зоне боевых действий и необходимости постоянных финансовых вливаний в украинскую экономику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что поддержка Украины становится для Запада грузом, который он уже не в состоянии нести.