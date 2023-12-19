ВМС Италии ускорили отправку фрегата для защиты судоходства в Красном море

Итальянское военное ведомство сообщило, что 24 декабря фрегат должен пройти Суэцкий канал

РИМ, 19 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили ситуацию с безопасностью в Красном море. Как сообщило итальянское военное ведомство, отправка многоцелевого фрегата "Virgilio Fasan", первоначально запланированная на февраль 2024 года в рамках европейской операции, была перенесена на ближайшие дни.

24 декабря фрегат должен пройти Суэцкий канал, уточняет Минобороны.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

Согласно распространенному в понедельник заявлению министра обороны Остина, власти США и ряда других государств намерены приступить к проведению в Красном море операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в свете атак со стороны хуситов. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.