19 декабря, 13:13

В Польше заявили об отсутствии версии причин трагедии под Смоленском

Глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Севера отметил, что после ликвидации подкомиссии по повторному расследованию катастрофы главе польского оборонного ведомства Владиславу Косиняку-Камышу "придется искать какое-нибудь решение"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Польские власти в настоящий момент не имеют официальной версии причин авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М под Смоленском 10 апреля 2010 года в связи с отменой результатов отчета правительственной комиссии в 2018 году и недавней ликвидацией подкомиссии при Минобороны, занимавшейся повторным расследованием трагедии. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Республики Польша Яцек Севера в эфире радиостанции Radio Zet.

"Нужно помнить, что отчет, обычно называемый отчетом Миллера, был официально отменен в 2018 году. Это означает, что на сегодняшний день <...> польское государство в принципе не имеет однозначного документа, формулирующего выводы относительно причины смоленской катастрофы", - сказал Севера. Он отметил, что после ликвидации подкомиссии по повторному расследованию катастрофы под Смоленском главе польского оборонного ведомства Владиславу Косиняку-Камышу "придется искать какое-нибудь решение".

15 декабря Министерство обороны Польши сообщило о решении закрыть подкомиссию при оборонном ведомстве, которая занималась повторной проверкой авиакатастрофы с участием президентского самолета Ту-154 под Смоленском. В ближайшее время планируется создание специальной группы, которая займется анализом всех аспектов деятельности ликвидированного органа.

Катастрофа под Смоленском

Самолет Ту-154М разбился утром 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях густого тумана. В результате погибли все 96 человек, находившиеся на борту, включая президента Польши Леха Качиньского и его жену Марию. Высокопоставленная польская делегация летела в Катынь для проведения траурных мероприятий. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер, самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях.

В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна, помимо снижения до недопустимой высоты, названы также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. Польские эксперты пришли к выводу, что причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг.

Комиссия Мачеревича

В октябре 2015 года к власти в Польше пришла партия "Право и справедливость". Новое правительство заявило о недостаточно тщательном изучении всех обстоятельств трагедии прежним руководством страны. В начале марта 2016 года решением Мачеревича - министра национальной обороны Польши в 2015-2018 годах - была возобновлена работа правительственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, которая еще в 2011 году закрыла дело об авиакатастрофе, опубликовав отчет о своей работе.

В апреле 2019 года возглавивший к этому моменту комиссию Мачеревич сообщил, что лаборатория, близкая к Министерству обороны Великобритании, якобы обнаружила на обломках Ту-154 частицы взрывчатого вещества. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отвергла доводы британских экспертов. 

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