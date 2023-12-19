Эксперт считает, что КНДР вскоре может начать массовое производство МБР "Хвасон-18"

По словам директора центра исследований стратегий в отношении Корейского полуострова южнокорейского института Седжон Чон Сон Чжана, в 2024 году КНДР продолжит вести курс по формуле "сила в ответ на силу"

СЕУЛ, 19 декабря. /ТАСС/. КНДР вскоре может начать массовое производство и принятие на вооружение твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18". Об этом говорится в полученном ТАСС комментарии Чон Сон Чжана, директора центра исследований стратегий в отношении Корейского полуострова южнокорейского института Седжон.

"Сегодня северокорейская газета "Нодон синмун" [в материале о] запуске ракеты "Хвасон-18" не использовала термин "испытательный запуск", она назвала его "учебным запуском". Если у Северной Кореи больше нет нужды проводить "испытательные запуски" межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе, то это значит, что теперь начнется полномасштабное массовое производство и практическое развертывание", - полагает аналитик.

Первые два запуска "Хвасон-18" в апреле и июле в прессе КНДР были названы испытательными. 18 декабря Пхеньян запустил эту ракету в третий раз.

Чон Сон Чжан также предположил, что запуск был осуществлен в преддверии 9-го пленума ЦК Трудовой партии Кореи, который пройдет в последней декаде декабря, чтобы создать положительную атмосферу, продемонстрировав "значительные результаты" в военной сфере. Он также обратил внимание, что лидера КНДР Ким Чен Ына снова сопровождала его дочь, что, по мнению эксперта, говорит о том, что идет подготовка четвертого поколения семьи основателя народной республики Ким Ир Сена к государственным делам.

По мнению специалиста, в следующем году КНДР продолжит вести курс по формуле "сила в ответ на силу" и может провести испытания твердотопливных ракет средней дальности, баллистических ракет подводных лодок, разработку межконтинентальных баллистических ракет с разделяющейся головной частью. Не исключены и ядерные испытания, добавляет Чон Сон Чжан. Фактически КНДР стремится нарушить статус-кво в регионе, заключает он.

Эксперт предполагает, что США все больше будут испытывать на себе рост северокорейской ядерной и ракетной угрозы, если в будущем будут выполнены другие долгосрочные цели Пхеньяна, например, увеличение числа ядерных боевых частей и появление собственных атомных подводных лодок. Если же к власти в США в результате выборов в 2024 году придет политик из числа республиканцев, придерживающийся принципов изоляционизма, приверженность Вашингтона защите союзника в лице Республики Корея ослабнет.

"Нельзя допускать, чтобы судьба Республики Корея почти полностью зависела от США, где президент меняется каждые четыре или восемь лет. Для того, чтобы предотвратить ядерную войну и использование Северной Кореей ядерного оружия в результате ошибки, Республике Корея обязательно нужно свое ядерное [оружие]", - считает Чон Сон Чжан.