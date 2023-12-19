Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлах" и сбила летевший из Ливана аппарат

"Железный купол" перехватил "подозрительную воздушную цель", отметила пресс-служба израильской армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане, а также перехватили подозрительный летательный аппарат, запущенный с ливанской стороны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сирен по поводу враждебного проникновения в воздушное пространство на севере Израиля система противовоздушной обороны "Железный купол" успешно перехватила подозрительную воздушную цель, проникшую из Ливана на израильскую территорию", - говорится в сообщении.

"Ранее сегодня летательный аппарат Армии обороны Израиля нанес удар по террористической ячейке в районе Ханиты. Кроме того, танки Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане. Вдобавок артиллерия Армии обороны Израиля открыла огонь, чтобы устранить угрозу в районе Ирона", - отмечается в сводке.