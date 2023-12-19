Мадуро приветствовал позицию России по территориальному спору Венесуэлы с Гайаной

Москва призвала уважать позицию Венесуэлы и Гайаны по урегулированию территориального спора между двумя странами путем переговоров без вмешательства извне

КАРАКАС, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует призыв России уважать позицию Венесуэлы и Гайаны по урегулированию территориального спора между двумя странами путем переговоров без вмешательства извне. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль на своей странице в соцсети Х (ранее Твиттер).

"От имени президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро мы приветствуем призыв России уважать позицию Венесуэлы и Гайаны о невмешательстве извне в спор вокруг Эссекибо и уделять приоритетное внимание диалогу для поиска решений, которые сохранят латиноамериканское единство", - указал глава МИД Венесуэлы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 декабря высоко оценила результаты состоявшейся на минувшей неделе встречи президентов Венесуэлы Николаса Мадуро и Гайаны Мухаммеда Ирфаана Али в Кингстауне (Сент-Винсент и Гренадины). По ее словам, главы государств продемонстрировали стремление к урегулированию спора через диалог и в соответствии с международным правом. Захарова также назвала важным, что стороны подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства в дела региона.

14 декабря по итогам переговоров в Кингстауне Венесуэла и Гайана приняли на себя обязательства отказаться от любого применения силы в урегулировании территориального конфликта, подтвердили обязательства сохранить Латинскую Америку зоной мира, не допускать обострения ситуации в спорном регионе Гайаны-Эссекибо, решать многолетний территориальный спор в соответствии с международным правом. Стороны договорились продолжить через три месяца переговоры на высшем уровне в Бразилии.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается более 100 лет. Территориальный конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. 6 декабря парламент Венесуэлы принял в первом чтении закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума. Закон предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной.