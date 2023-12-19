В посольстве Кении в РФ заявили, что бездомные провели в здании все выходные

В диппредставительстве сообщили, что их обнаружили на выходе из здания "с чемоданами награбленного"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Кенийские дипломаты исходят из того, что двое бездомных проникли в посольство в центре Москве еще ночью 15 декабря и провели там все выходные, их обнаружили на выходе из здания диппредставительства "с чемоданами награбленного". Об этом сообщили ТАСС в посольстве.

"Мы полагаем, что они проникли в ночь с пятницы на субботу. Судя по количеству выпитого и оставленному беспорядку, они провели здесь все выходные", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что бездомные "заблудились на выходе из резиденции" и вторглись в главный офис "с чемоданами награбленного". При таких обстоятельствах сотрудники посольства обнаружили нарушителей, после чего мужчина и женщина без определенного места жительства были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в диппредставительстве также сообщили ТАСС, что после инцидента посольство попросило усилить охрану и готовит соответствующую ноту в МИД РФ.

В отношении задержанных возбуждены дела по статьям о мелком хулиганстве и нарушении пропускного режима охраняемого объекта. В ближайшее время суд определит им наказание.