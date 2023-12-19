Большинство опрошенных американцев не одобряют действия Байдена по Ближнему Востоку

При этом жители США не пришли к единству по поводу того, какие именно меры необходимо принять для урегулирования конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Около 57% американцев не одобряют действия президента США Джо Байдена по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой The New York Times и Сиенским колледжем (штат Нью-Йорк).

Около 46% респондентов полагают, что Дональд Трамп справился бы с разрешением кризиса лучше, чем нынешний глава Белого дома. При этом жители США не пришли к единству по поводу того, какие именно меры необходимо принять для урегулирования конфликта. Так, 44% опрошенных считают, что Израилю следует прекратить боевые действия, в то время как 39% уверены, что еврейское государство должно продолжать военные операции.

Самый низкий рейтинг одобрения политики Байдена был отмечен среди респондентов в возрастной категории от 18 до 29 лет - около 27%. Газета объясняет падение популярности президента среди более молодых избирателей воздействием роликов в социальной сети TikTok, посвященных последствиям конфликта. Указывается, что именно постоянные пользователи платформы особо активно критикуют политику Белого дома.

Опрос проводился с 10 по 14 декабря среди 1 016 американцев, погрешность составляет 3,7 п.п.