Венгрия поддержит вступление в Шенген Болгарии, отменившей тарифы на газ РФ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что представитель страны в Брюсселе получит соответствующие указания, как только документ об отмене тарифов будет официально опубликован в Болгарии

БУДАПЕШТ, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство Венгрии поддержит присоединение Болгарии к Шенгенской зоне в связи с отменой парламентом этой страны закона, предусматривавшего повышение платы за транзит российского газа, который поступает по трубопроводу "Турецкий поток". Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, представитель страны в Брюсселе получит соответствующие указания, как только документ об отмене тарифов будет официально опубликован в Болгарии.

Глава МИД напомнил, что Будапешт потребовал от Софии отменить этот закон, потому что он ставил под угрозу энергобезопасность сразу трех стран, получающих российский газ: Венгрии, Северной Македонии и Сербии. "Мы ясно дали им понять, что если этот закон останется в силе, то Венгрия наложит вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону", - уточнил Сийярто. По его словам, закон был отменен, и "это хорошая новость".

"Болгария всегда была надежным транзитным партнером, и мы искренне надеемся, что после отмены этого враждебного закона мы сможем вернуться к основанному на взаимном уважении сотрудничеству с Болгарией, которое всегда было характерно для наших отношений", - отметил министр. Болгарский коллега проинформировал его, что официальная публикация документа об отмене ожидается 22 декабря. "Как только это произойдет, я дам соответствующее указание нашему постоянному представителю в Брюсселе", - заявил Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он подчеркнул, что Венгрия получает основную часть газа из России по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. В 2023 году по этому маршруту в страну поступило 5,5 млрд куб. м топлива на основе долгосрочного контракта с компанией "Газпром". "Просто для сравнения: наше годовое потребление газа составляет где-то от 9 млрд до 10 млрд куб. м", - пояснил Сийярто. Он подчеркнул, что надежная и стабильная эксплуатация газопровода "Турецкий поток" имеет решающее значение для энергобезопасности Венгрии.