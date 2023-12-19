Пентагон заявил о более 100 атаках хуситов на суда в Красном море

По информации американского ведомства, нападения затронули более 10 стран

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" совершили более 100 нападений на суда в Красном море с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в заявлении Пентагона, опубликованном по итогам онлайн-конференции с представителями 43 стран по ситуации в Красном море.

"Министр [Ллойд Остин] и высшее руководство министерства обороны, включая главу Центрального командования ВС США [генерала Майкла] Куриллу и <…> командующего [Пятым флотом США] вице-адмирала [Брэда] Купера, проинформировали участников о том, что хуситы совершили более 100 нападений с использованием беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет, атаковав 10 торговых судов, тем самым затронув более 35 стран", - указывается в нем. Конференция прошла во время поездки Остина на Ближний Восток.

В Пентагоне отметили, что через Красное море в настоящее время осуществляется 10-15% мировой торговли. Международные судоходные компании из-за обстрелов со стороны хуситов вынуждены менять маршрут, направляя суда через мыс Доброй Надежды, что увеличивает сроки доставки ключевых товаров, включая нефть и газ, на несколько недель.

Согласно распространенному в понедельник заявлению Остина, власти США и ряда других государств намерены приступить к проведению в Красном море операции по обеспечению свободы навигации и охране судов на фоне атак хуситов. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что они будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. После участившихся случаев нападения на суда ряд компаний, в том числе французская CMA CGM и датская Maersk, заявили о приостановке перевозок по Красному морю.