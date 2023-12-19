СМИ: ЕС поддерживает контакты с США по поводу событий в Красном море

Вместе с американскими коллегами Брюссель координирует свою операцию под названием "Аталанта", передает ANSA

РИМ, 19 декабря. /ТАСС/. Европейский союз "находится в контакте с США" для координации своей операции по обеспечению безопасности на море "Аталанта" с новой операцией, объявленной Вашингтоном. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на военные источники.

"В задачи "Аталанты" входит защита судоходства от пиратства", - приводит агентство слова источников.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

Согласно распространенному в понедельник заявлению министра обороны Остина, власти США и ряда других государств намерены приступить к проведению в Красном море операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в свете атак со стороны хуситов. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.