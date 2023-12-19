Премьер Польши назначил новых руководителей спецслужб страны

Агентство разведки возглавит полковник Павел Шота, Агентство внутренней безопасности - полковник Рафал Сырыско, Службу военной разведки - полковник Дорота Кавецкая, Службу военной контрразведки - генерал Ярослав Стружик, Центральное антикоррупционное бюро - Агнешка Квятковская-Гурдак

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о назначении новых руководителей пяти спецслужб страны. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров, трансляция которой велась агентством PAP.

Как сообщил Туск на пресс-конференции, Агентство разведки возглавит полковник Павел Шота, Агентство внутренней безопасности - полковник Рафал Сырыско, Службу военной разведки - полковник Дорота Кавецкая, Службу военной контрразведки - генерал Ярослав Стружик, Центральное антикоррупционное бюро - Агнешка Квятковская-Гурдак.

13 декабря Туск направил в профильную парламентскую комиссию предложение об отставке руководителей пяти спецслужб страны, по которому было вынесено положительное решение.

12 декабря депутаты Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству Туска. Оно сменило кабинет министров Моравецкого. 13 декабря президент Польши Анджей Дуда привел к присяге председателя правительства Туска и новый состав кабинета министров.