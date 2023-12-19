Венгрия уделит большое внимание правам нацменьшинств, когда станет председателем в ЕС

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока отметил, что "институты ЕС, особенно в процессе расширения, часто рассматривают национальные меньшинства не как носителей ценностей, а как проблему, требующую решения, и источник нестабильности"

БУДАПЕШТ, 19 декабря. /ТАСС/. Венгрия намерена уделить пристальное внимание защите прав национальных меньшинств во время своего председательства в Совете Европейского союза во второй половине 2024 года. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, выступая в будапештском фонде Pro Minoritate, который оказывает поддержку этническим венграм в соседних странах.

"Во время председательства Венгрии в Совете ЕС в следующем году мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вопросы защиты национальных меньшинств и их культурного наследия вернулись в повестку дня Евросоюза и чтобы их общины не стали заложниками политики", - пообещал министр.

Он отметил, что "институты ЕС, особенно в процессе расширения, часто рассматривают национальные меньшинства не как носителей ценностей, а как проблему, требующую решения, и источник нестабильности". "Определение меньшинств также было искажено: доклады Европейской комиссии о верховенстве права не содержат анализа положения национальных меньшинств, и Агентство ЕС по основным правам также не считает необходимым делать это", - уточнил Бока, выдержки из выступления которого опубликованы на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Правительство Венгрии добивается, в частности, от Украины восстановления прав этнических венгров в Закарпатье, включая право на использование родного языка в процессе обучения в местных школах и вузах. Эти права были нарушены украинскими законами о национальных меньшинствах, языке и образовании, принятыми с 2015 года. Венгрия неоднократно предупреждала, что не поддержит стремление Украины присоединиться к ЕС до тех пор, пока в этой стране не будут восстановлены права этнических венгров.

8 декабря Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену ряда языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. В то же время ограничения в использовании русского языка на Украине сохраняются и становятся бессрочными.

Правительство Венгрии заявило, что изучит этот документ и посмотрит, как он будет выполняться на практике. В целом Будапешт достаточно скептически отреагировал на попытки Киева исправить ситуацию, напомнив, что за последние 8 лет правам венгерской общины в Закарпатье был нанесен слишком большой ущерб.