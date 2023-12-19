Главы МИД G7 осудили пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР

По данным ЦТАК, ракета за 4 415 секунд преодолела 1 002,3 км при максимальной высоте полета 6 518,2 км и "точно попала в намеченную акваторию"

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) выступили с осуждением запуска межконтинентальной баллистической ракеты КНДР "Хвасон-18", состоявшегося 18 декабря. Об этом говорится в заявлении, распространенном японским МИД.

"Мы самым решительным образом осуждаем запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, осуществленный после четырех предыдущих запусков МБР в этом году, а также других запусков с использованием технологий баллистических ракет, - подчеркивается в заявлении. - КНДР продолжает наращивать свой незаконный ядерный и баллистический ракетный потенциал и активизировать свою дестабилизирующую деятельность. Мы вновь призываем к полной денуклеаризации Корейского полуострова и требуем, чтобы КНДР отказалась от своего ядерного оружия, существующих ядерных программ и всех других видов оружия массового уничтожения полным, проверяемым и необратимым образом, согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН".

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), ракета за 4 415 секунд преодолела 1 002,3 км при максимальной высоте полета 6 518,2 км и "точно попала в намеченную акваторию". Ранее в Токио заявляли, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море в 250 км к западу от острова Окусири, расположенного в 20 км от Хоккайдо.