На Украине намерены выйти из соглашения в рамках СНГ о взимании косвенных налогов

Соглашение предусматривает, что государства - участники СНГ не облагают косвенными налогами экспортируемые в другие страны содружества товары, работы или услуги

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило законопроект о выходе страны из соглашения в рамках СНГ о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров между странами содружества. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона "О выходе из соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами - участниками Содружества Независимых Государств", - написал он в своем Telegram-канале.

Соглашение о принципах взимания косвенных налогов было принято 25 ноября 1998 года, оно было ратифицировано на Украине 20 апреля 2000 года. Соглашение предусматривает, что государства - участники СНГ не облагают косвенными налогами экспортируемые в другие страны содружества товары, работы или услуги. Они облагаются такими видами налогов только на территории страны-импортера.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.