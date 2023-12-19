В Израиле готовы к новой гуманитарной паузе в Газе ради освобождения заложников

Израильский президент Ицхак Герцог отметил, что, тем не менее, "ответственность полностью лежит на руководстве ХАМАС"

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа и увеличению количества гуманитарной помощи для населения анклава для обеспечения освобождения удерживаемых радикалами заложников. Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог, выступая перед послами и дипломатами восьми десятков стран, представленных в стране.

"Я могу подтвердить тот факт, что Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи [для сектора Газа], чтобы обеспечить освобождение заложников", - цитирует Герцога его канцелярия. Президент Израиля отметил, однако, что "ответственность полностью лежит на руководстве [движения] ХАМАС".

"Я хочу поблагодарить те государства и их лидеров, которые поставили перед собой задачу скорейшего освобождения заложников [из сектора Газа]", - продолжил Герцог. "Любые усилия, которые ваши государства, ваши лидеры, ваши средства массовой информации и ваши дипломаты могут приложить для оказания давления на различные стороны, вовлеченные в эту сагу, имеют жизненно важное значение", - добавил президент Израиля, обращаясь к послам, призвав "помнить, что среди заложников десятки гуманитарных случаев, это младенцы, старики, больные, раненые и женщины".

"Для нас (Израиля - прим. ТАСС) действительно важно еще раз подчеркнуть: мы не воюем с народом Газы. Мы боремся с ХАМАС, они являются нашими врагами. И в этом плане мы предпринимаем все возможные гуманитарные шаги согласно международному гуманитарному праву", - добавил Герцог. Он заверил, что Израиль "прилагает огромные усилия, чтобы увеличить гуманитарную помощь Газе".