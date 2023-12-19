Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлах" и сбила летевший из Ливана аппарат

Армейская пресс-служба сообщила, что среди атакованных целей были в том числе склады оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким военным объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана, а также перехватила подозрительный летательный аппарат, запущенный с ливанской стороны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители ВВС недавно атаковали ряд военных объектов террористической организации "Хезболлах" на территории Ливана", - говорится в заявлении. Как сообщили военные, среди атакованных целей были в том числе склады оружия.

"После сирен по поводу враждебного проникновения в воздушное пространство на севере Израиля силы ПВО успешно перехватили подозрительную воздушную цель, проникшую из Ливана на израильскую территорию", - добавили в пресс-службе.