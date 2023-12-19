Лукашенко пригласил президента Египта посетить Белоруссию

Белорусский лидер отметил, что Египет благодаря проводимой президентом политике может гордиться значимыми достижениями в социально-экономическом развитии

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с победой на президентских выборах и пригласил его посетить Белоруссию для развития отношений. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Буду рад приветствовать вас в Беларуси в любое удобное время для продолжения нашего искреннего и плодотворного диалога, определения перспективных направлений дальнейшего взаимодействия", - отметил Лукашенко в послании. Президент подчеркнул, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время двусторонних встреч, рассчитывает на успешное продолжение сотрудничества с Египтом "по всем важным для обеих стран направлениям".

Лукашенко отметил, что Египет благодаря проводимой президентом политике может гордиться значимыми достижениями в социально-экономическом развитии. "Страна реализует масштабные национальные проекты, в том числе в сферах здравоохранения, образования, инфраструктуры. В арабском мире вы неизменно остаетесь маяком стабильности и устойчивости", - говорится в поздравлении.

Во всеобщих выборах президента Египта, которые состоялись 10-12 декабря, приняли участие почти 70% из более 67 млн. избирателей страны. Победу на выборах одержал действующий египетский президент ас-Сиси, набрав почти 90% голосов.

Лукашенко посещал Египет в 2017 году, тогда в пакете документов была подписана совместная декларация, в которой подчеркнули стремление к укреплению белорусско-египетских отношений. В 2019 году в Минске прошли переговоры Лукашенко и ас-Сиси. Белорусский лидер говорил, что придает большое значение развитию дружественных связей с Египтом и рассматривает эту страну в качестве важнейшего партнера в регионе Ближнего Востока и на Африканском континенте.