В Польше приговорили 14 граждан Украины, Белоруссии и России за шпионаж якобы в пользу РФ

Процесс над двумя другими подозреваемыми, которые также проходят по этому делу, будет проводиться отдельно

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Окружной суд польского города Люблин вынес решение по делу 14 граждан Украины, Белоруссии и России, которых власти Польши обвинили в шпионаже в пользу РФ. Решение суда опубликовало Польское агентство печати.

"Рассмотрев дело, суд признал всех подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях и установил, что некоторые из них действовали в составе организованной преступной группы", - заявил судья Ярослав Ковальский, оглашая приговор. Процесс над двумя другими подозреваемыми, которые также проходят по этому делу, будет проводиться отдельно.

Как сообщалось ранее, среди фигурантов этого дела 12 граждан Украины, фамилии которых по польским законам не называются. Также обвинения предъявлены трем белорусам из Минска.

По утверждению польских правоохранительных органов, еще один обвиняемый - 20-летний гражданин России Максим С., который был задержан в Польше в конце июня. Предполагается, что это хоккеист, который выступал за одну из польских молодежных сборных. В сезоне 2022-2023 годов во втором по силе дивизионе чемпионата Польши выступали семь российских хоккеистов. По информации портала i.pl, за команду "Заглембе" в соответствующей лиге выступал 20-летний Максим Сергеев.

Согласно заявлениям следователей, группа якобы действовала с января до марта 2023 г., занимаясь сбором информации об объектах критической инфраструктуры, включая военные объекты и морские порты, подготовкой диверсий и распространением дезинформации. Утверждается, что они получали за свою деятельность вознаграждение, которое переводилось им в виде криптовалюты.

Польское агентство печати сообщило, что все обвиняемые признали свою вину и согласились добровольно понести наказание. Они уже договорились со следствием о сроках заключения и суммах штрафов, которые теперь должен утвердить суд. Фигуранты дела получат от 1 года до 6 лет лишения свободы и должны будут выплатить штрафы от 3 тыс. до 20 тыс. злотых (от $750 до $5 тыс.). В случае с Максимом С. наказание установлено в виде 2 лет и 11 месяцев заключения и 15 тыс. злотых штрафа ($3 750).