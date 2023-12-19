ЮНЕСКО зафиксировала рост числа смертей журналистов в зонах конфликтов

По данным организации, только в последнем квартале 2023 года погибли 27 человек

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Число журналистов, погибших в зонах конфликтов, возросло за последние три года. Такие данные приводит Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

"В 2023 году по меньшей мере 38 работников СМИ погибли при исполнении служебных обязанностей в странах, охваченных конфликтами, - отмечается в отчете организации. - Только в последнем квартале 2023 года в зонах конфликтов погибли 27 человек. Речь идет о самом смертельном квартале как минимум с 2007 года".

По данным ЮНЕСКО, в 2022 году в зонах боевых действий погибли 28 журналистов, тогда как в 2021 году это число составило 20. "Большая часть была убита в результате продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке: с 7 октября ЮНЕСКО зафиксировала 19 погибших журналистов в Палестине, 3 в Ливане и 2 в Израиле. В Афганистане, Камеруне, Сирии и Украине также погибло не менее двух работников СМИ", - говорится в тексте.

В целом, по данным ЮНЕСКО, в 2023 году число смертей журналистов снизилось по сравнению с прошлым годом и составило 65 против 88. "Однако за этим общим снижением скрывается очень тревожное явление: резкое увеличение числа погибших в зонах конфликтов. Однако именно в таких ситуациях работа журналистов наиболее важна", - приводятся в сообщении слова гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле.