Командующий Сухопутными войсками ВСУ назвал сложной ситуацию на восточном фронте

Такая ситуация сложилась из-за преимущества России в вооружении и личном составе, отметил Александр Сырский

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на ряде направлений на востоке страны оказались в сложной ситуации из-за преимущества России в вооружении и личном составе. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Ситуация сложная. Нам приходится воевать в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава", - написал он в Telegram-канале.

Сырский добавил, что украинские войска перешли к обороне на купянском, артемовском и лиманском направлениях, в частности, в районе села Синьковка Харьковской области.

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за минувшие сутки отразили восемь атак украинской армии на купянском направлении и нанесли поражение подразделениям 115-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 60 военнослужащих.