19 декабря, 15:26
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили об ответе огнем на запуски снарядов из Ливана

Израильские военные заявили, что ранее армия зафиксировала запуск снаряда в направлении поста ЦАХАЛ в районе населенного пункта Малкия на севере страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали обстрел северных районов страны с территории Ливана и открыли ответный огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"После сирен, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано несколько запусков из Ливана в направлении израильской территории", - говорится в заявлении.

Военные также сообщили, что ранее армия зафиксировала запуск снаряда в направлении поста ЦАХАЛ в районе населенного пункта Малкия на севере страны.

"Армия обороны Израиля наносит удары по местам, откуда велся огонь", - добавили в пресс-службе. 

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