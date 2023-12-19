В Газе заявили, что под обстрелы ВС Израиля с 7 октября попали не менее 140 медучреждений

Жертвами ударов стали 310 медработников, уничтожены 102 машины скорой помощи, отметили в Миндраве анклава

БЕЙРУТ, 19 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 140 медицинских учреждений в секторе Газа попали под обстрелы со стороны израильских вооруженных сил с 7 октября. Об этом сообщил Минздрав анклава в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, жертвами ударов стали 310 медработников, уничтожены 102 машины скорой помощи.

Минздрав вновь указал на сложнейшую ситуацию, складывающуюся в сфере здравоохранения в секторе. Ведомство также обратилось к международным организациям с призывом помочь больницам Газы, остро нуждающимся в дополнительном персонале, медикаментах и топливе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.