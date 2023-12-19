СМИ: нежелание Байдена признавать вызванные возрастом ограничения создает проблемы

В частности, 81-летний президент США зачастую настаивает на более плотном графике поездок, чем рекомендуют его помощники

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Нежелание президента США Джо Байдена признавать и учитывать ограничения, вызванные его возрастом, создает проблемы и напряжение в его команде. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в окружении американского лидера.

По их словам, 81-летний Байден зачастую настаивает на более плотном графике поездок, чем рекомендуют его помощники. В беседах с близким окружением он часто говорит, что "чувствует себя намного моложе своего возраста". Помощники Байдена отметили, что в результате большого числа поездок американский лидер переутомляется и впоследствии выглядит изможденным на публичных мероприятиях, что вызывает опасения общественности по поводу его возраста. "Он сам свой злейший враг, когда дело касается графика", - приводит портал слова одного из бывших помощников президента США.

Представители Белого дома отметили, что частый акцент на возрасте Байдена в публикациях СМИ поспособствовал росту обеспокоенности избирателей, которые задаются вопросом, сможет ли демократ выполнять свои обязанности в случае переизбрания в 2024 году. Под конец возможного второго президентского срока в 2029 году Байдену будет 86 лет. Бывшие сотрудники американской администрации подчеркивают, что ему следует признать свой солидный возраст, чтобы успокоить эти опасения.

"Его возраст явно беспокоит избирателей, это справедливо, и кричать им в ответ "Ну уж нет!" явно не поможет делу", - отметил бывший чиновник.

В последние месяцы, как отмечает портал, Байден сделал некоторые выводы, которые позволили ему реже попадать в неловкие ситуации. Американский президент стал носить теннисные туфли и пользоваться более коротким трапом, поднимаясь на президентский борт, чтобы реже спотыкаться. Он также стал чаще шутить по поводу своего возраста.

Байден нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки, которые в США шутливо называют "байденизмами". Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства.