МИД Британии заявил, что прекращение огня в Газе невозможно из-за контроля ХАМАС в анклаве

Глава министерства Дэвид Кэмерон также выразил надежду на соразмерность применяемой Израилем силы с учетом гуманитарных вопросов

РИМ, 19 декабря. /ТАСС/. Прекращение огня между Израилем и Палестиной должно быть "устойчивым", что означает лишение палестинского радикального движения ХАМАС какого-либо контроля в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в итальянской столице, где принял участие в конференции итальянских послов.

"Нельзя говорить о прекращении огня при сохранении контроля у ХАМАС хоть над какой-то частью сектора Газа, [движение] больше не должно представлять опасность для Израиля", - сказал британский министр, указав, что Лондон добивается "устойчивого перемирия", которое предполагает это условие. При этом он выразил надежду на соразмерность применяемой Израилем силы с учетом гуманитарных вопросов и нанесение "хирургических ударов по позициям ХАМАС".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.