В Финляндии заявили, что более 65 тыс. украинцев запросили временную защиту

По информации финской миграционной службы, всего от граждан Украины поступило 65 174 заявлений

ХЕЛЬСИНКИ, 19 декабря. /ТАСС/. Более 65 тыс. граждан Украины запросили временную защиту в Финляндии. Об этом сообщила финская миграционная служба.

По ее сведениям, всего по состоянию на 18 декабря 2023 года в Финляндии было зарегистрировано 66 434 заявления о предоставлении временной защиты, 65 174 из них от граждан Украины и 1 260 от граждан других стран. Ориентировочный срок рассмотрения такого заявления составляет около недели.

Директива о временной защите ЕС впервые в истории была активирована в марте 2022 года с целью предоставления помощи украинцам.