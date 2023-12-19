СМИ: новые власти Аргентины не будут назначать послов в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе

Президент Хавьер Милей также передал главе аргентинского МИД Диане Мондино указания занять более жесткую позицию в отношении этих стран на международных площадках

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Аргентины не будет направлять послов в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу. Об этом сообщил интернет-портал Infobae.

Аргентина в этих странах будет представлена на уровне поверенного в делах. На этом же уровне будет оставаться дипломатическое представительство южноамериканской страны в Иране.

По данным Infobae, президент Аргентины Хавьер Милей также передал главе МИД Диане Мондино указания занять более жесткую позицию в отношении Венесуэлы, Никарагуа и Кубы в международных организациях.

Ранее власти Никарагуа отозвали своего посла в Буэнос-Айресе, мотивировав решение недружественными заявлениями команды Милея.

Милей, вступивший в должность президента 10 декабря, ранее говорил, что считает приоритетными партнерами Аргентины либеральные демократии и страны Запада, особенно США и Израиль. После победы во втором туре выборов политик совершил поездку в Нью-Йорк и Вашингтон, где, в частности, встретился с помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, старшим директором по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности Белого дома Хуаном Гонсалесом и помощником госсекретаря США по делам Западного полушария Брайаном Николсом.

Президент Аргентины неоднократно заявлял, что не намерен продвигать отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Мондино 30 ноября заявила, что страна не вступит в БРИКС, куда она была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.