В Абхазии начали подготовку к проведению голосования на выборах президента России

Более 130 тыс. граждан Абхазии наряду с абхазским имеют и гражданство РФ

СУХУМ, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил правительству создать все условия для того, чтобы граждане республики, имеющие гражданство РФ, могли принять участие в предстоящих в марте 2024 года выборах президента России. Об этом сообщила пресс-служба президента по итогам совещания, которое провел Бжания с главами администраций городов и районов, а также представителями посольства России в Абхазии.

Более 130 тыс. граждан Абхазии наряду с абхазским имеют и гражданство РФ. Ранее они принимали участие в голосовании на выборах президента и в Государственную думу РФ.

"Центральное внимание глава государства уделил подготовке к предстоящим президентским выборам в Российской Федерации, которые пройдут 17 марта 2024 года. Президент дал поручения премьер-министру Александру Анквабу и руководителю администрации президента Абесалому Кварчии создать все необходимые условия для того, чтобы граждане Абхазии, обладающие российским гражданством, могли выразить свое волеизъявление. Эти мероприятия должны быть проведены во взаимодействии с российским посольством", - говорится в сообщении.

"К этому очень важному мероприятию нам необходимо подготовиться в полной мере, чтобы охватить наибольшее количество избирателей на территории Республики Абхазия", - приводятся слова Бжании, который также отметил, что "народ Абхазии относится с большим уважением и симпатией к президенту России Владимиру Путину".

Как уточнили ТАСС в администрации президента Абхазии, избирательные участки будут открыты во всех районах республики и в городе Сухум. "Члены избирательных комиссий будут назначены Центральной избирательной комиссией России. ЦИК Абхазии окажет помощь, предоставит урны, а правоохранительные органы республики будут обеспечивать порядок и безопасность в день проведения выборов на всех участках", - сказал Кварчия. Он отметил, что все граждане Абхазии, имеющие российское гражданство, смогут принять участие в голосовании.