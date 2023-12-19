В Минобороны Украины признались, что чувствуют дискомфорт от вопросов про уклонистов

Начальник управления прессы и информации МО Илларион Павлюк также посоветовал украинским журналистам не фокусироваться на проблемах, которые сопровождают мобилизацию в армию

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк признал, что испытывает дискомфорт от вопросов, касающихся темы уклонения от мобилизации в ряды вооруженных сил страны.

"Я немного чувствую дискомфорт от того, что фокус медиа, фокус запросов, которые мы в министерстве обороны получаем от журналистов, сконцентрирован таким образом, что как будто бы журналисты говорят от имени тех, кто хочет уклониться от исполнения своей обязанности. <...> Я понимаю, почему это происходит. Потому что они [уклонисты] громче кричат", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Павлюк также посоветовал украинским журналистам не фокусироваться на проблемах, которые сопровождают мобилизацию в армию. "Небезопасно постоянно концентрироваться в медиа на людях, которые занимают недостойную позицию уклонения от обязанности, так как это создает иллюзию, что это мейнстрим, что так и нужно делать", - отметил он.

В то же время Павлюк признал, что на Украине недостаточно добровольцев, которые готовы идти в ВСУ. "Нужно сказать абсолютно честно: не может быть такого, что страну обороняют те, кто хотят. К сожалению, такого не будет. <...> Есть потребность в определенной численности людей. Государство призывает эту численность людей: соответственно, кто-то пришел сам, <...> кто-то ждет повестки и уже должен идти, получив ее", - сказал он.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить мобилизационные мероприятия.