В Швеции подтвердили приговор иранцу, участвовавшему в казнях политзаключенных в 1988 году

Хамида Нури приговорили к пожизненному заключению

СТОКГОЛЬМ, 19 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд шведского округа Свеа утвердил приговор к пожизненному заключению Хамиду Нури, который был вынесен ему в прошлом году за участие в массовых казнях политических заключенных в Иране летом 1988 года по приказу религиозного лидера страны аятоллы Хомейни. Об этом сообщает судебная инстанция.

Нури был арестован в Швеции в 2019 году. Несколько бывших узников указали на него как на одного из участников казней. "Мы пришли к заключению, что в главном доказательства обвинения надежны и убедительны и что окружной суд в целом вынес правильную оценку, найдя обвинение подтвержденным", - приводятся в сообщении слова одного из судей, Роберта Грина.

Обвиняемый находился под арестом с ноября 2019 года. Ключевым для стороны обвинения в доказательстве нарушения подсудимым международного гуманитарного права являлся вопрос о том, происходили ли эти казни в ходе войны между Ираном и Ираком или же они имели место во время внутреннего конфликта в самом Иране.

В конце лета 1988 года по всему Ирану было казнено 5 тыс. человек. Это произошло по приказу аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни, объявившего смерть всем, кто поддерживал экстремистскую Организацию моджахедов иранского народа. Она принимала участие в свержении шахского режима, но потом поддержала Ирак в его конфликте с Ираном и поэтому была запрещена иранским режимом.

Против обвиняемого выступили 49 истцов, некоторые из них сами побывали в так называемом коридоре смерти тюрьмы Гохардашт, через который осужденных вели на казнь и пытки, а также смотреть на казни других заключенных. Многие из них заявили, что узнали подсудимого по голосу, который слышали, когда тот вызывал приговоренных на казнь. Другие утверждают, что его лицо навсегда отпечаталось в их памяти, когда их пытал либо он сам, либо кто-то из его подчиненных, кому он передавал эту обязанность.

Защита подсудимого оспаривала сам факт его пребывания в тюрьме Гохардашт в то время, когда там происходили казни, равно как и то, что он занимал некую должность или как-то еще участвовал в планировании или приведении смертных приговоров в исполнение.