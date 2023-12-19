Постпредство США в ООН: конфликт в Газе привел к росту антисемитизма и исламофобии в мире

Необходимо принять меры, что остановить это, заявил зампостпреда США при ООН Роберт Вуд

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Конфликт в секторе Газа привел к резкому росту антисемитизма и исламофобии по всему миру, необходимо принять меры, что остановить это. Такую позицию изложил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы видели, как слова имеют последствия не только на Западном Берегу, но и во всем мире. За последние два месяца мы стали свидетелями всплеска антисемитизма и исламофобии как в интернете, так и в наших сообществах <...>. Риторика имеет значение. И мы должны сделать больше, чтобы предотвратить эту опасную дегуманизацию", - сказал дипломат.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.