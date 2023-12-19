В США заявили, что поселения Израиля подрывают принцип сосуществования двух государств

Речь идет о поселениях на Западном берегу реки Иордан, заявил заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан препятствует существованию независимой Палестины и мешает урегулировать палестино-израильский конфликт на основе принципа сосуществования двух государств. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы все должны работать над достижением двухгосударственного решения, которое единственное может служить основой прочного мира. Конечно, события, происходившие на Западном берегу в прошлом году, отдалили нас от этого. Речь идет в том числе о создании поселений на Западном берегу, что подрывает возможность создания палестинского государства", - сказал он.

Американский дипломат указал на "тревожный всплеск" насилия со стороны израильских поселенцев. "Еще до нападения [палестинского движения] ХАМАС 7 октября 2023 год уже мог считаться самым трагическим для палестинцев на Западном берегу с 2005 года", - сказал он, заверив, что Вашингтон безоговорочно осуждает атаку боевиков ХАМАС.