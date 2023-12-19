Кабмин ФРГ готов запросить в 2024 году дополнительные средства для Киева, если потребуется

Представитель кабмина заявил, что Украина и в долгосрочной перспективе должна быть в состоянии противостоять России, которая, по его мнению, делает ставку на то, что международная поддержка Украины ослабнет

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ планирует осуществлять в 2024 году поддержку Украины из регулярного бюджета, но готово в случае необходимости запросить у Бундестага (парламента) и дополнительные средства для помощи Киеву. Об этом сообщил официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.

"Запланированная до сих пор поддержка Украины может осуществляться из федерального бюджета и без принятия постановления о необходимости его превышения. Если в течение 2024 года возникнет потребность в новых существенных финансовых средствах для поддержки Украины, в том числе в координации с международными партнерами, которые будут выходить за предусмотренные рамки, то правительство предложит Бундестагу принять постановление о необходимости превышения бюджета <...>", - сообщил Хебештрайт.

Представитель кабмина заявил, что Украина и в долгосрочной перспективе должна быть в состоянии противостоять России, которая, по его мнению, делает ставку на то, что международная поддержка Украины ослабнет.

13 декабря после длительных переговоров правительство Германии согласовало бюджет на 2024 год. Власти ФРГ оказались в непростой ситуации в связи с вердиктом Федерального конституционного суда, который запретил тратить 60 млрд евро на климатические и экологические проекты, что привело к серьезному бюджетному кризису в республике. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Олафа Шольца перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству приходится изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты. В надлежащие сроки согласовать бюджет на 2024 год в итоге не удалось.