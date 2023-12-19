Ассоциация иностранной прессы Израиля обратилась в суд, чтобы обеспечить доступ СМИ в Газу

В организации отметили, что "ожидают, что израильское правительство и военные будут верны своим заявленным обязательствам"

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Ассоциация иностранной прессы Израиля (FPA) подала петицию в Верховный суд страны с требованием обеспечить доступ в сектор Газа представителям международных СМИ. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

"FPA подала петицию в Верховный суд Израиля с требованием немедленно обеспечить доступ в сектор Газа иностранным СМИ. Этот шаг был предпринят после многочисленных официальных запросов, на которые не были получены ответы по существу от правительственной пресс-службы Израиля, от израильских военных и министерства обороны", - говорится в сообщении. "Израиль блокировал доступ иностранной прессе в Газу во время некоторых предыдущих войн, но никогда раньше на столь долгий период", - продолжили в FPA, выразив надежду, что "поданная петиция побудит власти предоставить доступ" в сектор Газа иностранным СМИ.

В ассоциации отметили, что "ожидают, что израильское правительство и военные будут верны своим заявленным обязательствам", так как "свобода прессы является основным гражданским правом в демократическом обществе". "Мы считаем, что в общественных интересах получить более полную картину происходящего в Газе после 10 недель чрезвычайно ограниченного и строго контролируемого доступа [СМИ в палестинский анклав]", - подчеркнули в FPA. "Израильские военные разрешили некоторым репортерам посетить места размещения войск в секторе Газа, но это не дало доступа в районы, где нет [израильских] солдат", - продолжили в ассоциации.

В FPA отметили, что "осознают уникальные проблемы безопасности, создаваемые нынешней войной, и журналисты, въезжающие в Газу, должны будут принять эти риски во внимание". Тем не менее "недавнее согласие израильского правительства разрешить поступление помощи в Газу напрямую из Израиля показывает, что такие препятствия [на пути посещения сектора представителями иностранных СМИ] возможно преодолеть".