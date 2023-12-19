Кипр сослался на резолюции СБ ООН на фоне предложения об авиасообщения между ТРСК и РФ

Документ признает Республику Кипр единственным государством на острове

НИКОСИЯ, 19 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель кипрского правительства сослался на резолюции СБ ООН, признающие Республику Кипр единственным государством на острове, в ответ на предложение лидера самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) установить прямое авиасообщение между его территорией и Россией.

"Власти псевдогосударства уже давно прилагают усилия к тому, чтобы добиться признания или развития дипломатических контактов с [как можно] большим числом стран", - заявил журналистам официальный представитель кипрского правительства Константинос Летимпиотис. "Как известно, Российская Федерация является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Резолюции Совета Безопасности по-прежнему актуальны и само собой разумеется, единственным признанным государством [на острове] является Республика Кипр", - подчеркнул Летимпиотис. По его словам, власти республики находятся в тесном контакте со всеми постоянными членами Совета Безопасности по кипрскому вопросу.

Как заявил ранее ТАСС лидер турок-киприотов Эрсин Татар, который занимает пост президента Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК; ее не признает ни одно государство кроме Турции), северокипрские власти хотели бы установить прямое авиасообщение с Россией. "Очевидно, что это то, что нам бы очень хотелось сделать. Но для того, чтобы это произошло, российские власти должны дать разрешение на открытие прямых рейсов в аэропорт Эрджан. К сожалению, к данному моменту у нас не было возможности получить такое разрешение от России", - сказал он.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.