В Киеве рассчитывают зимой получить несколько новых систем Patriot

США и Германия ранее передали Украине по комплексу ПВО Patriot, позднее Берлин обещал еще один комплекс

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Украина рассчитывает получить несколько новых систем Patriot для обеспечения противовоздушной обороны зимой. Об этом сообщил ее президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции.

"Несколько, не буду говорить, сколько, новых систем Patriot будут защищать нашу страну зимой. Пообещал не говорить количество, пока они не будут защищены", - сказал он.

Ранее по комплексу ПВО Patriot передали Украине США и Германия, позднее Берлин обещал еще один комплекс.

17 мая Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" 16 мая уничтожили в Киеве пять пусковых установок и радиолокационную станцию комплекса Patriot. Позже в Пентагоне выступили с утверждением, что он полностью отремонтирован.