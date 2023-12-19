Бойцы Хезболлах" заявили, что подбили израильский танк Merkava

В движении сообщили, что cреди членов экипажа есть убитые и раненые

БЕЙРУТ, 19 декабря. /ТАСС/. Члены вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" подбили израильский танк Merkava в ходе вылазки, совершенной ими в пограничном районе Эль-Малькия. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах".

"Бойцы исламского сопротивления поразили вражескую бронемашину управляемой ракетой возле поста израильской армии, - отмечается в тексте. - Среди членов экипажа есть убитые и раненые". Как утверждается, ранее из этого танка велся огонь по населенному пункту Ярун, откуда был произведен запуск реактивных снарядов в сторону Израиля.

Шиитские бойцы обстреляли также израильские позиции возле поселения Метула в ответ на артиллерийские удары по ливанской территории. Сведения о падении снарядов поступили из Блиды, Кфар-Киллы, Мейс-эль-Джебеля, Рмейша, Хоулы и Эль-Хияма. Нанесен материальный урон, пострадавших среди мирных граждан нет.

Израильские ВВС с утра трижды атаковали базу "Хезболлах" в пограничном районе Марун-эр-Рас. Шиитские формирования подтвердили гибель двух своих бойцов.