В КНР заявили, что ООН не может помочь Газе из-за неизбирательных бомбардировок Израиля

Постпред Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь отметил, что международное сообщество неоднократно призывало к немедленному прекращению огня в секторе Газа

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Работа ООН по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа находится на грани паралича из-за неизбирательных бомбардировок Израиля. Об этом заявил постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

"Что еще больше беспокоит, так это то, что из-за неизбирательных бомбардировок Израиля сеть гуманитарной помощи, состоящая из ряда агентств ООН, действующая в Газе, находится на грани паралича, и безопасность персонала [ООН] не может быть гарантирована", - сказал он.

"Жители Газы не имеют доступа к воде, электричеству, еде, топливу, медикаментам. Им просто не хватает минимальных запасов для выживания. С другой стороны, большое количество грузовиков, доставляющих припасы, стоят в очереди, а припасы, скопившиеся на складах <...>, не могут быть вовремя доставлены нуждающимся людям", - добавил дипломат.

Чжан Цзюнь также подчеркнул, что международное сообщество неоднократно призывало к немедленному прекращению огня в секторе Газа. "Тем не менее Израиль продолжает бомбить и обстреливать школы, больницы, мечети, христианские церкви и лагеря беженцев, которые неоднократно подвергались военным операциям. И таким нападениям не может быть никакого оправдания", - заключил дипломат.