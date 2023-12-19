СМИ: в Праге оставили в силе приговор получившему 21 год за участие в боях в Донбассе чеху

По информации idnes.cz, Мартин Сукуп признан виновным по статьям УК о терроризме

ПРАГА, 19 декабря. /ТАСС/. Верховный суд в Праге оставил в силе вынесенный 4 января 2022 городским судом Праги приговор бывшему чешскому военнослужащему Мартину Сукупу, получившему 21 год лишения свободы за участие в событиях в Донбассе. Об этом сообщил новостной портал idnes.cz.

Сукуп признан виновным по статьям УК о терроризме. Он осужден заочно. Его местонахождение неизвестно.

Городской суд Праги, как сообщали ранее чешские СМИ, использовал в качестве улик против Сукупа, в частности, фотографии, которые тот направлял с Донбасса родным и друзьям в Чехию. На них он изображен в форме ополчения и с наградами за участие в событиях в Донбассе.

Сукуп в 1997 году был уволен из рядов ВС Чехии. В июне 2014 году он выехал в Донбасс, где в составе ополчения Донецкой народной республики в течение последующих четырех лет принимал участия в операциях против ВС Украины.

Чешское законодательство запрещает гражданам республики без получения индивидуального разрешения властей служить в иностранных армиях и военизированных формированиях. Это требование распространяется и на иностранцев, постоянно проживающих в Чехии.