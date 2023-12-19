Зеленский заявил, что не обсуждал с Орбаном прекращение огня

По словам президента Украины, он сказал премьер-министру Венгрии о необходимости "найти решения этих вопросов"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что не поднимал тему прекращения огня с Россией во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине.

"Я никогда не говорил с Виктором Орбаном о прекращении огня. Может, он поднимал эту тему со своими друзьями, лидерами ЕС или с США", - сказал он, отвечая во время пресс-конференции в ответ на вопрос журналистки о том, поднималась ли такая тема.

"Я ему сказал, что у меня много вопросов к нему, но мы соседние страны, мы должны найти решения этих вопросов", - добавил Зеленский.

Зеленский кратко переговорил с Орбаном во время посещения Аргентины 10 декабря.

Ранее политический советник премьера Венгрии Балаж Орбан заявлял, что республика предлагала Евросоюзу разработать новую стратегию в отношении Украины, которая должна основываться на прекращении огня и скорейших переговорах о мире.