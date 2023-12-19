Армия Израиля обнаружила в секторе Газа более 1,5 тыс. туннелей ХАМАС

Большинство из них нашли под школами, больницами, мечетями, объектами ООН и гражданскими учреждениями

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) c начала наземной операции в секторе Газа обнаружила более 1,5 тыс. туннелей и подземных переходов, принадлежащих радикальному палестинскому движению ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"С начала наземной операции в секторе Газа войска ЦАХАЛа выявили около 1,5 тыс. тоннелей и подземных переходов, принадлежащих ХАМАС. Большинство из этих подземных сооружений было обнаружено под школами, больницами, мечетями, объектами ООН и гражданскими учреждениями", - говорится в сообщении.

"ХАМАС использует гражданское население в качестве живого щита, и это еще раз становится очевидным по местам расположения подземных объектов в секторе Газа", - отметили в пресс-службе.

В армии отметили, что, "обнаружив сотни туннелей и уничтожив многие из них с использованием различных методов, отряд армейского спецназа проводит оперативные действия в сети подземных туннелей террористической организации ХАМАС". "Бои в подземных туннелях представляют собой сложную форму ведения войны, включающую обнаружение боевых объектов и командных центров террористов", - продолжили в пресс-службе, отметив, что "подземная война - это боевая стратегия, используемая террористической организацией ХАМАС".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября нескольких тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.