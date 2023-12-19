НАТО допускает поражение на поле боя, Эрдоган не видит Киев в ЕС. События вокруг Украины

Соединенные Штаты используют Украину в своих интересах, раскручивая, в том числе, "российскую угрозу", так как опасаются потерять статус хозяина на Европейском континенте, заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что Россия не собирается нападать на страны НАТО.

Союзники Украины считают, что без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев будет вынужден пойти на прекращение огня на условиях Москвы, сообщило агентство Bloomberg. По его данным, страны - участницы НАТО начали рассматривать долгосрочные последствия возможного военного поражения Украины и, как следствие, всей политики НАТО в данном вооруженном конфликте.

Статус кандидата на вступление в Евросоюз не означает, что Украина в итоге войдет в сообщество, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он указал на пример собственной страны, переговоры которой о членстве в ЕС идут уже много лет.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, пять атак на краснолиманском направлении, три атаки на донецком направлении и одну атаку на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны России. Потери противника в течение суток составили до 680 бойцов.

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов и радиолокационная станция ПВО "Пеликан" ВСУ. В Минобороны РФ уточнили также, что за сутки были поражены живая сила и военная техника противника в 112 районах.

Разрушение мифа о неуязвимости западной военной техники

Войска РФ владеют инициативой на линии боевого соприкосновения на Украине, несмотря поддержку Киева Западом, в том числе новейшими вооружениями, заявил Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Специальная военная операция, по словам российского лидера, разрушила миф о неуязвимости западной военной техники, но также был выявлен и ряд моментов, который должен быть усовершенствован в российских вооруженных силах.

Путин подчеркнул, что другие страны, прежде всего США, используют Украину в своих интересах. США раскручивают "российскую угрозу", опасаясь потерять статус хозяина на Европейском континенте, но РФ не собиралась и не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, которые России "сейчас не нужны и в будущем нужны не будут".

Провал контрнаступления

Министр обороны России Сергей Шойгу перечислил промежуточные результаты СВО. Российские войска освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ДНР и ЛНР до начала СВО.

В состав РФ вошли четыре региона площадью более 83 тыс. кв. км с населением около 5 млн человек. Азовское море стало внутренним морем России, появился сухопутный коридор в Крым, восстановлено железнодорожное сообщение с Донбассом.

ВСУ в ходе так называемого контрнаступления так и не преодолели "тактическую зону обороны" российских войск и понесли, по данным российского командования, колоссальные потери - 159 тыс. человек убитыми и ранеными, 121 самолет и 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, и 2 348 бронемашин, в том числе 50 Bradley.

Опасения союзников

Союзники Украины в США и Европе считают, что без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев будет вынужден пойти на прекращение огня на условиях Москвы, сообщило агентство Bloomberg. По его данным, по обе стороны Атлантики "растет озабоченность отсутствием движения в вопросе помощи Украине", что может привести "к потере дополнительных территорий" и суверенитета страны.

Страны - участницы НАТО начали рассматривать долгосрочные последствия возможного военного поражения Украины и, как следствие, всей политики НАТО в данном конфликте. Подобный исход заставит союзников Вашингтона усомниться в его обещаниях о предоставлении им военной помощи в случае необходимости, отмечают источники Bloomberg. В связи с этим некоторые европейские страны могут даже использовать улучшение отношений с РФ или КНР в качестве запасного варианта на случай, если обязательства американских партнеров окажутся несостоятельными.

Прогноз Эрдогана

Получение Украиной, Грузией и Молдавией статуса кандидата на вступление в Евросоюз не означает, что они в итоге войдут в сообщество, заявил Эрдоган. Переговорный процесс о вступлении этих стран в ЕС будет затягиваться, подчеркнул он, отметив, что Турция, готова к вступлению в ЕС намного больше, но долгие годы вынуждена ждать "из-за препятствий политического характера".

Помощь ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) удвоит ежегодную финансовую помощь Украине и доведет ее до €3 млрд, сообщила газета Financial Times (FT). Союзники Украины переключили свое внимание с долгосрочного восстановления на поддержание украинской экономики Украины во время конфликта. FT отмечает, что ЕБРР уже является крупнейшим институциональным кредитором корпоративного сектора Украины и с момента начала конфликта выдал Киеву кредитов почти на €3,7 млрд. Большая часть этих средств была направлена на поддержание критически важной инфраструктуры Украины.

Языковой вопрос

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк указал на необходимость защиты нацменьшинств на Украине и соблюдения права говорить на любом языке. Тюрк также призвал Киев сузить определение понятия "сотрудничество с Россией" при судебном преследовании украинских граждан, которые, находясь в районах, не контролируемых им, продолжали трудовую деятельность. Приговоры уже вынесены по 941 делу, многие из этих людей были осуждены за деятельность, которая считается законной, заявил представитель ООН.