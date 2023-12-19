СМИ: Индия в ближайшее время планирует начать поставки своих ЗРК "Акаш" Армении

По информации ANI, армянская сторона приобрела у индийской эти ЗРК на сумму $600 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 декабря. /ТАСС/. Индия в ближайшие несколько месяцев намерена начать поставки своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Акаш" Армении. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в Минобороны страны.

"Поставки в Армению, как ожидается, начнутся в ближайшие несколько месяцев", - указал источник. По данным агентства, Армения приобрела у Индии эти ЗРК на сумму $600 млн.

"Между тем, многие страны, включая Бразилию, Египет и Филиппины, проявляют интерес к ЗРК "Акаш", - приводит агентство слова источника.

Зенитный ракетный комплекс "Акаш" малой дальности был создан Индийской организацией оборонных исследований и разработок. Первые успешные испытания комплекса прошли в декабре 2007 года. С тех пор было создано несколько новых модификаций.